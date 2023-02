“ICC Booster Meet”, ou le forum des entreprises culturelles et créatives

L’ambassade de France en Tunisie, la Fondation Friedrich Naumann et CFW-Culture Funding Watch annoncent l’organisation de la première édition du Forum des entreprises culturelles et créatives “ICC Booster Meet”, pour les 23 et 24 février 2023 à l’Institut Français de Tunis (IFT).

Le forum vise à connecter les Industries culturelles et créatives tunisiennes et françaises afin de rassembler les entrepreneurs, acteurs culturels et créatifs et les opérateurs techniques et financiers des deux pays.

En effet, ICC Booster Meet, organisé par la plateforme Cultural & Creative industries Boost – CCi Boost, en partenariat avec l’IFT, permettra également de faire connaitre les entrepreneurs et leurs projets auprès du grand public.

Le programme comportera des panels et des discussions relatives à l’état des lieux et les pratiques en appui au développement des ICC, des speed-meetings entre les opérateurs ICC et les organismes de soutien/appui aux ICC et un forum d’entreprises ICC Tunisiennes et Françaises.

Il est à souligner que le programme détaillé des panels et les horaires d’ouvertures du forum seront communiqués très prochainement sur la page officielle de l’IFT.