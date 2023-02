Kumulus , Club Privilèges et Yoteqi et plusieurs autres startups bénéficieront du programme Orange Fab Tunisie 2023

Kumulus , Club Privilèges et Yoteqi font partie des startups tunisiennes sélectionnées pour la 5e saison d’Orange Fab Tunisie en plus de 4 autres startups informe , l’accélérateur corporate de l’opérateur Orange.

Orange Fab Tunisie fait partie de l’écosystème Orange Digital Center, mis en place dans le quartier du Lac à Tunis, pour former les jeunes aux technologies innovantes et aux métiers de demain et accompagner les start-up.

Pour cette 5ème saison de Orange Fab Tunisie, 7 start-up ont donc été sélectionnées, suite à l’appel à candidatures lancé en novembre dernier. Il s’agit des start-up suivantes :

– Pwn & Patch : Oktoboot est une plateforme de veille et de monitoring sur le dark web. Elle permet de détecter les différents « data leaks » qui menacent les entreprises. De plus, Pwn & Patch offre des services de consulting en cybersécurité.

– Club Privilèges : Une application mobile qui offre des réductions de 15% à 30 % auprès de plus de 300 partenaires par un abonnement via le solde mobile.

– Bakchich : Une plateforme communautaire qui aide les créateurs de contenu à monétiser, par SMS et/ou par carte bancaire, leurs travaux avec des fonctionnalités innovantes afin de publier des contenus freemium et premium.

– Digibrain : Un outil d’animation commerciale digitale qui permet aux marques/retailers d’avoir un nouveau format de vente en ligne et de dynamiser l’expérience clients.

– Historiar : Une start-up dans le domaine de la e-culture, qui reconstitue les sites archéologiques et patrimoniaux grâce à la réalité mixte et l’intelligence artificielle (IA).

– Kumulus : Une start-up qui vise à fournir de l’eau potable de manière économique et durable. Les machines ont la taille d’un mini frigo et produisent de l’eau potable en utilisant comme seules ressources l’énergie solaire et l’air.

– Yoteqi : Une solution innovante, en mode SAAS, conçue pour aider les professionnels à networker et acquérir de nouveaux clients via des cartes de visite numériques (NFC), un générateur de site web personnel et un gestionnaire de contacts amélioré par IA/ML.

Les 7 start-up vont bénéficier des avantages suivants :

Un partenariat business avec Orange Tunisie et/ou ses partenaires

Une présence internationale sur 18 territoires à travers le réseau des Orange Fabs ;

Un programme de mentoring personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de chacune des start-up accélérées ;

Un service Cloud gratuit en partenariat avec AWS (Nouveau) ;

Un accès à des événements nationaux et internationaux ;

Une visibilité médiatique ;

Un accès gratuit à l’espace de coworking (bureaux, wifi, etc.) ;

La participation au Démo Day et la possibilité de rencontrer des partenaires stratégiques (investisseurs, grands Groupes, réseau des Orange Fabs à l’international…).

Orange Fab Tunisie accompagnera également 2 autres start-up , En parallèle à la saison 5, dans le cadre de leur collaboration avec Orange Tunisie, à savoir :

Colibris : Une start-up spécialisée dans la collecte des déchets recyclables en porte à porte pour les ménages et les entreprises. Colibris propose à ses clients des abonnements sur mesure pour collecter leurs déchets recyclables.

3D Wave : Une start-up spécialisée dans la production des expériences culturelles numériques en utilisant la RA et la RV.

Depuis avril 2019, Orange Fab Tunisie a accompagné 23 startups au cours de 4 saisons d’accélération. Ces start-up ont pu ainsi signer des contrats business avec Orange Tunisie, avec le Groupe Orange et avec leurs partenaires.

