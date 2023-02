Le traditionnel concert du Super Bowl édition 2023 est signé Rihanna (vidéos)

Le traditionnel concert du Super Bowl édition 2023 est signé Rihanna qui a fait sensation cette année en arborant son ventre rond, la star américaine étant enceinte de son deuxième enfant, lors d’un des événements sportifs les plus attendus aux USA.

Le show de la mi-temps du 57ème Super Bowl a mis en avant donc Rihanna qui a enflammé le stade vêtue d’une combinaison rouge et s’adonnant à des chorégraphies sur les rythmes de ses hits mondiaux comme Umbrella, Diamonds, All of the Light, Run This Town,etc… Vidéo de Rihanna à la mi-temps de la finale Super Bowl 2023 dont voici des extraits ci-dessous: https://www.youtube.com/watch?v=HjBo–1n8lI

La finale du Super Bowl 2023 s’est déroulée dans la soirée du dimanche 12 février 2023 et a opposé les équipes du football américain Chiefs de Kansas City contre les Eagles de Philadelphie. Les Chiefs de Kansas City se sont imposés avec un score de 38 à 35 au State Farm Stadium de Glendale en Arizona.

Tekiano