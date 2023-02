Les Drones en Tunisie auront une journée spéciale intitulée ‘City Drones’ à la Cité des Sciences

Les Drones en Tunisie auront toute une journée spéciale intitulée ‘City Drones’ à la Cité des Sciences à Tunis et ce samedi 25 février 2023. L’organisation de cette première édition s’insère dans le cadre de la démocratisation de l’utilisation des drones en Tunisie en partenariat avec l’association Ciel Pour Tous.

C’est un challenge qui a pour but de rassembler les écoles et les amateurs de l’aviation et les professionnels autour de la thématique DRONE indique la Cité des Sciences à Tunis (CST) et qui affiche tout au long de la journée du samedi plusieurs activités ouvertes pour les enfants et adultes.

Riadh Ebdelli, chef service pavillon explora de la cité des Sciences à Tunis, explique que les ateliers scientifiques et technologiques sur les drones qui sont prévus concernent notamment le montage et démontage des drones pour enfants , démonstration de vol de drones pour les collégiens et une comparaison entre les techniques des vols de drones, hélicoptères et avion.

Parmi les shows tant attendus de la journée, il y’aura une compétition ‘Drone Race’ avec des candidats âgés de plus de 16 ans possédant leur propre drone pour des épreuves de courses de drones. La journée sera marquée par le lancement de deux titres nationaux autour des meilleurs Drones Éducatifs et Drones Innovation Aéronautique, pour l’année 2023.

Le programme détaillé de cette première journée dédiée au Drones en Tunisie ‘City Drones’ 2023 est comme suit :

La Cité des Sciences à Tunis précise que cette journée est préparée en collaboration avec des institutions de l’état comme le Ministère de l’Agriculture et les établissements actifs dans ce domaine tels que, la Direction Générale de la garde nationale du Ministère de l’Intérieur, l’Armée de l’Air du Ministère de la Défense, la Direction Générale de l’Aviation Civile, l’Agence de Promotion de l’industrie et de l’Innovation (APII) l’Agence de Promotion d’Investissement Agricole (APIA) et l’Agence Nationale de Fréquence (ANF).

La CST nous informe que plus d’une 50aine de personnes se sont enregistrées pour prendre part à la compétition Drone Race. Ils feront voler leurs drones dans l’établissement de la cité, au pavillon des expositions temporaires.

Il est important de noter que l’utilisation des drones est devenue indispensable dans plusieurs secteurs d’activité comme la sécurité, le transport, la surveillance agricole, l’urbanisme, le secourisme, etc.

Néanmoins, l’utilisation de drones est toujours interdite en Tunisie en se basant sur l’arrêté des ministres de l’Intérieur, de la Défense nationale, de l’Équipement et de l’Habitat, du Transport et du Tourisme et de l’Artisanat du 6 avril 1995, relatif aux activités aériennes touristiques et publicitaires en vue d’effectuer des travaux de photographie ou de cinématographie aérienne.

Des concertations ont été lancées en 2022 afin de réglementer le secteur des drones en Tunisie. Nous espérons que ce type d’événements fera bouger les choses et ouvrira une brêche pour relancer le débat et libérer l’utilisation des drones en Tunisie.

S.B.