The Best FIFA Football Awards 2022 : voici la liste des finalistes

La FIFA vient de révéler la liste des finalistes pour les trophées “The Best FIFA Football Awards 2022”.

Ci-dessous les détails des nominés pour les différents trophées :

The Best – Joueur de la FIFA :

Kylian Mbappé (France/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentine/Paris Saint-Germain)

Karim Benzema (France/Real Madrid)

The Best – Joueuse de la FIFA :

Beth Mead (Angleterre/Arsenal)

Alex Morgan (Etats-Unis/Wave de San Diego)

Alexia Putellas (Espagne/FC Barcelone)

The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin :

Carlo Ancelotti (Italie/Real Madrid)

Pep Guardiola (Espagne/Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentine/sélection de l’Argentine)

The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin :

Sonia Bompastor (France/Lyon)

Pia Sundhage (Suède/Sélection du Brésil)

Sarina Wiegman (Pays-Bas/Sélection de l’Angleterre)

The Best – Gardienne de but de la FIFA :

Ann-Katrin Berger (Allemagne/Chelsea)

Mary Earps (Angleterre/Manchester United)

Christiane Endler (Chili/Olympique Lyonnais)

The Best – Gardien de but de la FIFA :

Yassine Bounou (Maroc/Séville FC)

Thibaut Courtois (Belgique/Real Madrid)

Emiliano Martinez (Argentine/Aston Villa)

Prix Puskas de la FIFA :

Marcin Oleksy (Warta Poznan – Stal Rzeszow)

Dimitri Payet (Olympique de Marseille – PAOK Thessaloniki)

Richarlison (Brésil – Serbie)

Prix des Supporters de la FIFA :