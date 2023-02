Météo en Tunisie : Brume matinale et possibilité de pluies

La Météo en Tunisie est marquée par une brume matinale sur les zones basses et formation du verglas sur les hauteurs ouest, aux premières heures de la journée de mardi 14 février 2023, puis nuages passagers sur la plupart des régions. Ces nuages seront parfois denses sur le sud-est avec possibilité de pluies.

Vent faible à modéré et mer peu agitée. Températures maximales comprises entre 12 et 17 °C et aux alentours de 7°C sur les hauteurs. D’aprés l’INM, le mardi 14 février 2023 coïncide avec le début de Guerret El Anz, période de l’année s’étendant, selon le calendrier agricole tunisien, du 14 au 19 février. Cette période est connue par le froid et la neige.