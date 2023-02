Dar Sébastian fait son Opéra du 15 au 19 Février 2023 : Programme

La manifestation Dar Sébastian fait son Opéra revient pour une nouvelle édition avec une série de concerts lyriques du 15 au 19 Février 2023 informe le Centre Culturel International de Hammamet, lieu du déroulement des soirées.

Le festival d’arts lyriques à Dar Sebastian, est né d’un désir profond d’offrir au public quelque chose de grandiose. Fusion, union, communion, Il s’agit en somme, de l’Art dans toute sa splendeur qui se met au service de la vie, de l’amour et de toutes les autres passions qui animent l’Homme ou le consument, tel est l’Opéra, un art de scène qui englobe plusieurs arts : Théâtre, Musique, Poésie…

Au programme de Dar Sébastian fait son Opéra 2023 , huit concerts qui seront donnés par de jeunes chanteurs tunisiens accompagnés de musiciens talentueux qui reprendront de grands airs classiques ou proposeront de nouvelles créations.

Cette édition sera marquée par une soirée spéciale consacrée au lyrisme arabe prévue le 18 février 2023. Elle est signée Maestro Fadi Ben Othman, qui rendra hommage au grand Wannes Kheligene, l’un des premiers compositeurs du lyrique arabe en Tunisie.

Programme de Dar Sébastian fait son Opéra du 15 au 19 Février 2023

Mercredi 15 Février : 17h30

«Con Spinto Poetico» soprano: Henda Ben Chaabane, Youssef Messaoudi (clarinette) et Bassem Makni (piano)

Mercredi 15 Février : 18h30

«La Vie d’une Femme» Mezzo-soprano: Emira Dakhlia, Emmanuelle Houerbi (piano) et Meriem BELKHIRIA (violoncelle)

Jeudi 16 Février : 17h30

«Le Nozze Di Due Voci» Soprano: Nesrine Mahbouli, Basse-baryton: Montassar Bezzez, Bassem Makni (piano)

Jeudi 16 Février : 18h30

«Viaggio lirico» «Baryton» «Contre ténor»: Bahaeddine Ben Fadhel, Ilyes Blagui (piano)

Vendredi 17 Février : 17h30

«Rêve Lyrique» soprano: Henda Ben Chaabane, Farah Ben Youssef (piano)

Vendredi 17 Février : 18h30

«Melodia Strings» Soprano : Wissal Frih, Soprano : Ranim Zghidi Megdiche, Youssef Naccache (Violon), Bayrem Haj Abdallah (Violon), Youssef Mohamed (Alto), Fedi Mhamdi (Violoncelle)

Samedi 18 Février : 17h30

«Paroles Passagères», Ouanes Khligéne, Fadi Ben Othman. Invité D’honneur: Haithem Hadhiri. Mezzo Soprano: Zeineb Cherif, Mehdi Trabelsi (piano), Yassine Guettat (Violon), Hafedh Mootamri (Alto), Farouk Shabou (Violoncelle)

Dimanche 19 Février : 17h30

«La Mélodie des vagues» Mezzo-soprano : Maram bouhbel Youssef Messaoudi (clarinette), Le quatuor à cordes: Racem Dammak (Violon), Mohamed Bouslama (Violon), Afif Bouslama (Alto), Farouk S’habou (Violoncelle).

Dar Sébastian fait son Opéra a été lancé en 2009 afin d’offrir à un public divers et varié la possibilité de découvrir et redécouvrir la musique classique et l’opéra à travers les plus grandes œuvres, ce festival avait et a toujours la vocation de démocratiser l’accès à l’art lyrique à un public local, mélomane ou novice.

Ce festival est produit sous la direction artistique de vétéran de la scène lyrique tunisienne Haythem Hadhiri qui a construit sa session de 2023, autour d’une Master Class de Chant lyrique consacrée à des airs d’opéras et de mélodies, dirigée par Mme Caroline Dumas de l’opéra de Paris et professeure à l’école Normale Alfred Cortot, et destinée à des étudiant-e-s, à des professionnel-le-s et à des amateurs/trices confirmé-e-s.

Le prix des billets de la manifestation Dar Sébastian fait son Opéra 2023 est fixé à 20 DT.

Tekiano