La Météo en Tunisie est caractérisée par une légère hausse des températures mercredi 15 février 2023. Une brume locale sur les zones basses et formation du verglas dans les régions ouest est constatée aux premières heures de la journée. Le ciel sera ensuite partiellement, nuageux sur la plupart des régions.

ent faible à modéré. Mer peu agitée et favorable aux différentes activités maritimes.

Légère hausse des températures et maximales comprises entre 15 et 20 °C.