Open d’Egypte de Taekwondo : La Tunisie rafle trois médailles dont deux en or

Les taekwondoistes tunisiens ont raflé trois médailles (2 or et 1 argent) à l’Open d’Egypte de la discipline qu’a abrité le Caire lesn 14 et 15 février en cours.

Les deux breloques d’or ont été l’oeuvre de Cheyma Toumi dans la catégorie des -57 kg et Jasser Laouini chez les -68 kg, tandis que l’unique médaille d’argent a été décrochée par Ikram Dhahri (-49 kg).

A noter que la sélection tunisienne a pris part à l’Open d’Egypte avec 11 sportifs à savoir; Firas Kattoussi, Jasser Laouini, Jihed Mathlouthi, Yassine Barhoumi, Cheyma Toumi, Ikram Dhahri, Mootaz Aissaoui, Wafa Mazghouni, Mahmoud Jrad, Mohamed Brahmi et Abdallah Amri.

Aprés l’Open d’Egypte, les taekwondoistes tunisiens disputeront directement la coupe du président de la Fédaration internationale de la discipline (Zone Afrique), prévue également au Caire les 16 et 17 du mois.