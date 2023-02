Skytrax : Voici le Top 10 des meilleures compagnies aériennes du monde

Skytrax, qui est un organisme de consultation basé à Londres au Royaume-Uni et effectue diverses recherches pour les compagnies aériennes, vient de publier pour l’année 2022 -comme chaque année- la liste des 100 meilleures compagnies aériennes du monde.

Pour ce faire, Skytrax a tenu une conférence à Londres en septembre 2022 afin de présenter les meilleures compagnies aériennes du monde en 2022, connu dans la communauté aéronautique comme les “Oscars de l’industrie aéronautique”.

Ce classement est établi en fonction des retours de plus de 14 millions de voyageurs, Parmi les critères retenus par les Skytrax World Airline Awards 2022 : la qualité du service en cabine, la qualité du vol (siège, repas, programmes), l’expérience client avant et après le vol (réservation, temps d’attente, livraison des bagages) et même la gestion de la crise sanitaire.

Dans le palmarès des meilleures compagnies aériennes du monde en 2022, Qatar Airways, connue en tant que sponsor du Paris Saint Germain, occupe la première place du classement pour la septième fois (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 et 2022).

Voici les 10 meilleures compagnies aériennes du monde en 2022 :

Qatar Airways Singapore Airlines Emirates ANA All Nippon Airways Qantas Airways Japan Airlines Turkish Airlines Air France Korean Air Swiss International Air Lines.

Si vous prévoyez d’aller en Europe, Skytrax liste également les 10 principales entreprises aériennes par zone géographique.

Voici les 10 meilleures compagnies aériennes en Europe en 2022 :