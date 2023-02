Ons Jabeur se mobilise en faveur des sinistrés du séisme en Turquie et Syrie (vidéo)

Ons Jabeur se mobilise en faveur des sinistrés du séisme en Turquie et Syrie et s’associe au PAM, le Programme Alimentaire Mondial des Nations unies, pour lancer un appel aux dons.

Dans une vidéo publiée sur les comptes sur les réseaux sociaux de l’organisation World Food Programme, la championne Tunisienne appelle donc les internautes à faire un don en ligne afin de collecter de l’argent nécessaire pour l’achat des denrées et la nourriture qui manquent aux personnes victimes du tremblement de terre dévastateur.

Il est possible de faire un don en ligne au profit des sinistrés du séisme en Turquie et Syrie en cliquant ici donate.wfp.org

Le travail du Programme Alimentaire Mondial est financé à 100 % par des contributions volontaires, lit-on sur son site, et chaque don fait la différence. Faire un don ne prend qu’une minute, mais ses retombées peuvent durer toute une vie.

Depuis le début de la crise, le PAM a multiplié par quatre son assistance alimentaire d’urgence en Syrie et en Turquie. Elle a aidé plus de 300 000 victimes du tremblement de terre et sollicite les contributeurs pour faire preuve de générosité.

Le bilan des séismes en Turquie et en Syrie s’approchait mercredi 15 février des 40 000 morts onze jour après, et l’ONU lance un appel aux dons international.

I.D.

