TikTok : Certaines vidéos seront prochainement payantes

Afin d’attirer davantage de créateurs sur sa plate-forme, Tiktok envisagerait de modifier sa stratégie en rendant certaines vidéos payantes et donc permettre à des vidéastes de gagner de l’argent supplémentaire.

Dans son tout dernier rapport, The Information indique que TikTok est en train de travailler sur plusieurs nouvelles fonctionnalités pour augmenter son utilisation et élargir de plus en plus toutes les catégories d’âge, spécifiquement celle des personnes âgées.

Selon la même source, TikTok est actuellement en train de développer une fonctionnalité de paywall qui permettrait aux créateurs de faire payer leurs utilisateurs, notamment leurs fans pour pouvoir accéder à certaines de leurs vidéos.

Il est à souligner que TikTok se positionne aujourd’hui comme étant le premier réseau social le plus utilisé au monde, donc c’est normal qu’il cherche de nouvelles solutions pour distribuer tous ces bénéfices avec ses créateurs.

En effet, à part Paywall, TikTok travaille sur Creator Fund 2.0, qui est la nouvelle version du Creator Fund d’origine qui a été lancé en 2020. Si vous êtes un créateur de contenu qui possédez plus de 100 000 followers, cette initiative qui vise à garder les créateurs sur la plateforme vous permettra d’avoir une rémunération.

TikTok travaille sur ces fonctionnalités afin d’encourager et d’élargir le groupe de créateurs de contenu, vu que la plateforme ne pourrait pas faire face à d’autres applications de réseaux sociaux qui sont toujours en train de se développer pour attirer encore plus d’utilisateurs et leur fidéliser.

Rappelons que Discord permet désormais aux serveurs de gagner de l’argent grâce à un abonnement pour un accès premium et des avantages.