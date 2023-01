TikTok : la viralité des vidéos n’est pas fortuite

Forbes vient de publier un rapport basé sur une enquête dans lequel il explique que l’algorithme de Tiktok ne se fait pas d’une manière démocratique comme l’application et ByteDance prétendent.

En effet, des employés de l’entreprise en question ont révélé qu’ils avaient le pouvoir de booster artificiellement les clips, ce qui leur permet de toucher une audience plus large sur la plateforme.

D’après six employés actuels et anciens de TikTok et de sa société mère, ByteDance et selon des documents et communications internes examinés par Forbes, le personnel de TikTok et de ByteDance utilise une fonctionnalité baptisée “heating” et ce afin de stimuler manuellement la diffusion et la viralité de certaines vidéos, ce qui réalise le contournement manuel de l’algorithme de l’application.

Il est à souligner que la source de Forbes a aussi expliqué que Tiktok a utilisé le « heating » pour attirer les influenceurs et les marques à travers l’augmentation artificielle du nombre de vues de leurs vidéos.

De ce fait, on peut conclure que le personnel de Tiktok rend certains comptes et vidéos virales pour des raisons commerciales et il y a même des employés qui exploitent ce pouvoir pour augmenter le nombre de vues de leurs propres comptes ou de ceux de leurs proches !

« Nous faisons la promotion de certaines vidéos pour aider à diversifier l’expérience du contenu et présenter des célébrités et des créateurs émergents à la communauté TikTok.

Seules quelques personnes, basées aux États-Unis, ont la possibilité d’approuver le contenu pour la promotion aux États-Unis, et ce contenu représente environ 0,002 % des vidéos dans les flux For You » a expliqué Jamie Favazza, porte-parole de TikTok afin de répondre à cette enquête.