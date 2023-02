Voici les 3 meilleurs logiciels de montage vidéo en ligne gratuits

Aujourd’hui et grâce aux caméras et smartphones qui seront de plus en plus avancés, la production vidéo n’a jamais été aussi facile ! Filmer, éditer et partager des vidéos sont devenus accessibles à tous, professionnels et amateurs, expérimentés et débutants.

Comme un utilisateur, il vous est arrivé de souhaiter installer de logiciel de montage sur votre ordinateur afin d’éditer vos vidéos. C’est pour cette raison qu’on vous propose des logiciels en ligne que vous pouvez utiliser directement en ligne.

Jetez un coup d’œil sur les 3 meilleurs logiciels de montage vidéo en ligne gratuits :

ADOBE EXPRESS :

Adobe Express est un célèbre logiciel de montage vidéo pour métiers créatifs; d’ailleurs, cet éditeur proposé par Adobe est totalement gratuit et en ligne. Il est à souligner qu’Adobe est la référence mondiale des logiciels de montage professionnels.

Adobe Express est un outil performant qui aide les utilisateurs débutants souhaitant créer une vidéo en quelques minutes sans l’obligation d’avoir une compétence depuis leur navigateur ou leur smartphone et pour accéder au logiciel et commencer votre travail, il vous suffit de créer un compte tout gratuitement.

Ainsi, la version gratuite d’Adobe Express offre aux utilisateurs la fonctionnalité d’organiser des extraits de vidéo, rajouter de la musique ou des textes, des effets et des retouches simples, l’accès à 2000 fonts gratuits ainsi qu’à plusieurs milliers d’éléments graphiques et photos libres de droits, le stockage en ligne de 2 Go de contenus…

CANVA:

Si vous êtes accro pour tout ce qui est lié au graphique design et audiovisuel, certainement vous avez entendu parler de Canva vu que c’est un site très populaire.

En effet, Canva propose beaucoup de solutions pour créer des montages vidéo en ligne vu que le site contient des modèles qui conviennent spécifiquement pour créer des vidéos pour tout type de réseau social (YouTube, TikTok, Reels, Facebook…) que ce soit en horizontal ou vertical.

Avec ce site gratuit, vous serez en mesure de rajouter du texte, des animations, des transitions, de la musique et des effets sonores.

VISME :

Visme, qui met à votre disposition un éditeur vidéo en ligne avec une version gratuite et payante, est une plate-forme tout-en-un de création du contenu graphique sans avoir besoin d’un professionnel.

Ce site vous permet de créer des vidéos à partir des modèles préexistants où vous pourrez intégrer vos éléments (vidéos, photos, textes…) et rajouter de la musique et éventuellement une voix off.