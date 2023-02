Le film Tunisien TranStyX au cinéma à partir du 22 février (B.A. & Synopsis)

Le nouveau film Tunisien TranStyX réalisé par Moncef Zahrouni, une adaptation de la pièce de théâtre du même nom produit par feu Zeyneb Farhat à travers l’association Zanoobya, sera projeté dans les salles de cinéma à partir du 22 février.

La pièce de théâtre TranStyX est écrite et mise en scène par Moncef Zahrouni avec Sonia Hedhili et Amina Ben Doua sur scène. 27 représentations suivies de débats ont été données entre Décembre 2019 et Mars 2021, en plein période du covid suivies par 5400 spectateurs.

L’adaptation cinématographique de TranStyX est un film du genre expérimental écrit et réalisé par Moncef Zahroni avec Sonia Hedhili, Hela Ayed, Manuela LaStella et Emily Farmer.

Bande annonce du film TranStyX

Synopsis du film TranStyX : TranStyX retrace la vie de Tina, une femme trans, depuis sa naissance le 14 janvier 2011 à Tunis jusqu’à son coma à Londres à l’âge de 27 ans sur la table d’opération au cours d’une chirurgie de réattribution sexuelle.

Tina sombre dans une expérience de mort imminente et rencontre son ange-gardien Stella qui lui apprend à se détacher de sa vie antérieure, lui révèle les secrets de l’existence humaine, rembobine le film de sa tumultueuse vie de transgenre et éventuellement la soumet au jugement dernier…

L’oeuvre TranStyX s’est déclinée en plusieurs supports et expressions artistiques à commencer par un livre qui inclut le texte de la pièce de théâtre, des interviews avec des personnes trans. Une collection couture inspirée de la pièce composée de 16 costumes intitulée ‘Expériences d’Outre-tombe’ a été réalisée par le créateur tunisien Seifeddine Ben Slimane.

De plus, une performance digitale produite par l’association l’art rue, un spin-off de TranStyX qui s’intitule “L’Eglise de l’Euthanasie”, interprétée par Sonia Hedhili, Mahran Hamdi et Farah Arfaoui a été présentée.

L’avant-première du film TranStyX est prévue pour le 21 février dans l’espace qui a vu naitre et développer la pièce de théâtre, la salle El Teatro à Tunis.

