Météo en Tunisie : Ciel peu nuageux et Températures stationnaires

La Météo en Tunisie révèle un ciel peu nuageux et des températures stationnaires en ce vendredi 17 février 2023 et qui se poursuivront durant le weekend et les prochaines jours.

Une brume locale sur les zones basses, les régions avoisinant les barrages, les forêts et les oueds apparait aux premières heures de la journée de vendredi, puis le ciel sera peu à partiellement nuageux sur la plupart des régions.

Le vent est faible à modéré. La mer est peu agitée et les températures sont stationnaires avec des maximales comprises entre 14 et 20°C.