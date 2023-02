Tunisie : Lancement d’une plateforme sur la migration

L’Observatoire national de la migration (ONM) a annoncé, jeudi 16 février 2023, le lancement d’une plateforme relative au système national d’informations sur la migration en Tunisie. Cette plateforme est réalisée en partenariat avec le Centre international de développement des politiques migratoires avec un financement de l’Union européenne.

La directrice générale de l’ONM, Ahlem Hammami, a expliqué lors d’un séminaire organisé à Tunis que l’accès immédiat à cette plateforme est désormais disponible à travers le lien « migradata » disponible sur le site officiel de l’observatoire.

Il est à souligner que ce projet est mis en place dans le cadre de l’exécution de la deuxième phase du programme “ProGress” pour la bonne gouvernance de la migration en Tunisie, mis en œuvre par le centre international de développement des politiques migratoires et financé par l’Union Européenne.

Hammami souligne que le but de la mise en place d’un système national d’informations sur la migration est le fournissement des statistiques précises et des indicateurs objectifs sur la migration et à unifier les outils de travail des intervenants dans le secteur pour renforcer la coordination et améliorer le traitement et l’analyse des données.