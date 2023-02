Live Shopping : Instagram va prochainement abandonner cette fonctionnalité

Live Shopping, fonctionnalité permettant aux utilisateurs de l’application Instagram de marquer et de lier des pages de produits pour les articles dans leurs livestreams, va prochainement quitter la plateforme.

La société mère Meta vient de publier un communiqué sur son site Web, dans lequel elle explique que le réseau social Instagram va mettre fin à la fonctionnalité d’achats en direct le jeudi 16 mars 2023.

Rappelons que cette décision suit une série de retraits liés au commerce de l’application Meta, notamment après la suppression de l’onglet Shop de sa barre de navigation au début du mois-ci.

Il semble que Meta sont en train de changer sa stratégie puisqu’avant cette décision, Instagrama a admis qu’il propose beaucoup de vidéos à ses utilisateurs et c’est pourquoi la plateforme a annoncé qu’elle focalisera sur les images tout comme avant. «Cela nous aidera à nous concentrer sur les produits et les fonctionnalités qui apportent le plus de valeur à nos utilisateurs », explique la société.

On peut déduire donc que lorsqu’Instagram va supprimer le shopping en direct, les créateurs ne pourront plus étiqueter de produits pendant les livestreams. Donc si vous voulez en tant un utilisateur acheter un article proposé par un créateur, il vous faudra attendre la fin des Lives pour acheter ce que vous voulez.

En effet, Instagram n’apportera aucun changement en ce qui concerne les boutiques, qui resteront toujours disponibles sur la plateforme. En outre, les utilisateurs qui veulent vendre ou acheter devront exploiter les autres zones de la plateforme, dont notamment les Reels.