Match Espérance de Tunis vs CR Belouizdad : où regarder le match CRB vs EST du 18 février en direct

Le match Espérance de Tunis vs CR Belouizdad se déroule dans la soirée du samedi 18 février 2023 pour le compte de la 2ème de la phase de poules de la Ligue des champions

africaine de football (Groupe D). Le match Espérance de Tunis vs CR Belouizdad se déroule à 20H au stade du 5-Juillet à Alger.

Le classement au sein du groupe D affiche CR Belouizdad et l’Espérance de Tunis en tête. Les deux équipes sont co-leaders de ce groupe avec trois points chacun, le vainqueur du match CRB vs EST prendra seul les commandes et dès cette deuxième journée.

Vous pouvez regarder le match espérance de Tunis vs CR Belouizdad en direct live sur les chaines beinsports ar 4 et la chaine Nationale Algérienne. Le streaming du match Espérance de Tunis vs CR Belouizdad est accessible sur beinconnect.