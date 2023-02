Facebook payant : Qui est concerné et combien ça coûte ?

Le Facebook payant a commencé à se déployer dans des pays tests annonce le PDG du groupe Meta Mark Zuckerberg dimanche 19 février 2023. les premiers pays concernés sont l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Pour bénéficier du badge Bleu ou Meta Verified (sur Facebook et instagram) et acquérir une sécurité supplémentaire contre l’usurpation d’identité, en plus d’accéder directement à l’assistance client, un service d’abonnement va permettre aux facebookers et instagrameurs de vérifier leurs comptes avec une pièce d’identité gouvernementale.

Cette nouvelle fonctionnalité vise à accroître l’authenticité et la sécurité de nos services, indique le PDG de META. Meta Verified commence à 11,99 $ / mois sur le Web ou 14,99 $ / mois sur iOS:

Pour l’instant, cet abonnement est optionnel, et les plateformes Facebook et instagram sont toujours gratuites. Facebook suit l’exemple d’autre réseaux sociaux qui ont sauté le pas de la formule payante comme Snapchat, Reddit ou encore Twitter. Rappelons qu’en novembre 2022, Elon Musk avait imposé aux comptes certifiés Twitter aux USA de payer 8 $ par mois.

