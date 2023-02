L’humoriste Mehdi Bachtarzi présente son one man show “Tout à fait” au théâtre municipal de Tunis

L’humoriste Mehdi Bachtarzi présente son premier one man show “Tout à fait” au théâtre municipal de Tunis mardi 28 février. L’identité tunisienne sera explorée à travers ses multiples facettes sur la scène.

Le public est invité à découvrir l’humoriste Mehdi Bachtarzi qui a su attirer l’attention et susciter la curiosité des tunisiens à travers ses vidéos à timbre humoristique et satirique montrant les multiples facettes de la société tunisienne.

On retrouve des vidéos imitatives dans lesquelles Mehdi dresse les différents types de tunisiens d’une façon sarcastique et ludique. Parmi les vidéos les plus populaires sur Facebook on cite ” Ettounsi ki yemchi yasher », « Ettounsi ki yemchi lel hôtel »,« Les caissiers fi tounes » et « Ettounsi ki yemchi lel idara » Dans ses vidéos, la capacité d’observation de Mehdi Bachtarzi se mêle à son caractère railleur pour créer un contenu parodique original.

Ce jeune acteur a étudié le finance entre la Tunisie et l’Espagne, il a vécu des expériences dans les médias tunisiens et travaille actuellement dans une société internationale dans le domaine de la communication.

