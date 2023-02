Film THE FABELMANS , Steven Spielberg tourne son propre biopic actuellement au cinéma en Tunisie

Le Film THE FABELMANS est sorti dans les salles de cinéma de Tunisie. Steven Spielberg tourne son propre biopic! Le réalisateur américain populaire auteur de plusieurs films à succès et oscarisés raconte sa propre vie dans un film projeté dans les salles de cinéma à partir du 22 février 2023.

THE FALBELMANS est un film réalisé par STEVEN SPIELBERG qui en signe également le scénario, en collaboration avec TONY KUSHNER (Angels In America, Caroline Or Change), le célèbre écrivain lauréat du prix Pulitzer qui avait déjà été cité aux Oscars® grâce aux scénarii de LINCOLN et MUNICH.

The Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle. À partir du récit initiatique d’un jeune homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, le film explore les relations amoureuses, l’ambition artistique, le sacrifice et les moments de lucidité qui nous permettent d’avoir un regard sincère et tendre sur nous-mêmes et nos parents.

Synopsis : Le jeune Sammy Fabelman tombe amoureux du cinéma après que ses parents l’ont emmené voir “The Greatest Show on Earth”. Armé d’une caméra, Sammy commence à faire ses propres films à la maison, pour le plus grand plaisir de sa mère qui le soutient…

Bande-annonce du film The Fablemans

À l’affiche du film on retrouve GABRIEL LABELLE (THE PREDATOR, American Gigolo) dans le rôle du jeune Sammy Fableman qui rêve de devenir réalisateur; l’actrice citée quatre fois aux Oscars®, MICHELLE WILLIAMS (MANCHESTER BY THE SEA, MY WEEK WITH MARILYN), dans celui de sa mère, Mitzi, l’artiste de la famille; PAUL DANO (THE BATMAN, THERE WILL BE BLOOD) endosse quant à lui le rôle de son père, Burt, le brillant scientifique, tandis que SETH ROGEN (STEVE JOBS, AN AMERICAN PICKLE) interprète Bennie Loewy, le meilleur ami de Burt et l’oncle de coeur des enfants Fablemans, laissant à JUDD HIRSCH le comédien cité aux Oscars® (Uncut Gems, Ordinary People) le rôle de Boris, l’oncle de Mitzi.

