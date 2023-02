Tunisie – Libye : Accord de partenariat entre les Universités de Gabès et de Sabratha

L’Université de Gabès vient de signer un accord de partenariat avec l’Université de Sabratha en Lybie, qui couvre les aspects d’échange d’informations, d’expériences et des publications scientifiques en matière de recherche et de réalisation des projets de recherche communs.

L’accord prévoit également l’instauration d’une politique d’échange au niveau de chercheurs, des experts et des enseignants dans tous les domaines scientifiques d’intérêt commun, d’encadrement d’étudiants aux niveaux master et doctorat, et l’encouragement de rencontres culturelles et sportives entre les deux universités.

Il s’agit également d’œuvrer à l’organisation conjointe de séminaires et des conférences scientifiques d’intérêt commun, d’encourager la co-supervision des programmes de master et de doctorat, et de consolider la coopération entre les deux parties.

L’accord stipule également la coopération conjointe pour la mise en place d’un mécanisme unifié entre les deux universités dans le domaine de l’apprentissage électronique, qui permet aux étudiants et aux membres du corps professoral d’accéder à la matière scientifique sur les serveurs des deux parties et d’œuvrer à hisser le classement des deux universités au niveau local et international.