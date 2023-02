Connexions Internet mobiles en Tunisie :Tunisie Telecom couronné pour la 4ème fois consécutive

Pour la 4ème année consécutive, l’opérateur national des télécommunications, Tunisie Telecom, s’est distingué une nouvelle fois en termes d’expérience mobile.

C’est en tout cas ce qui ressort du baromètre de la plateforme nPerf sur les connexions Internet mobile, selon lequel Tunisie Telecom a réalisé en 2022 « les meilleures performances de l’internet mobile en Tunisie ».

Il faut souligner au passage que nPerf, une la société sise à Lyon en France, et surtout “indépendante des opérateurs et qui permet aux usagers de mesurer eux-mêmes la qualité des réseaux Internet fixes et mobiles à travers le monde.

L’étude nPerf s’est basée sur 78 887 tests réalisés par les utilisateurs de l’application mobile nPerf disponible sur iOS et Android, au cours de l’année 2022.

Dans ce cadre, l’opérateur Tunisie Telecom a enregistré le meilleur taux de réussite global, soit 80,65%. Du reste, c’est le premier à atteindre les 80% ou plus de réussite, dans le baromètre tunisien, depuis 2019.

Ce n’est pas tout, parce que Tunisie Telecom a aussi fourni à ses abonnés, toujours selon l’étude nPerf, « le meilleur débit descendant moyen en 2022, avec 27,09 Mb/s ». Il remporte ainsi cette course pour la 5ème année consécutive.

Tekiano avec communiqué