Facebook, Instagram : Les recherches de suppression de son compte explosent !

Suite à l’annonce de la formule payante de Meta qui permet d’obtenir son badge de certification sur Facebook et Instagram, les recherches pour savoir comment supprimer son compte sur ces réseaux sociaux ont littéralement explosé au vrai sens du mot : on parle d’un bond de 1 566 % pour Facebook et de 2 400 % pour Instagram.

En effet, lorsque Meta a annoncé l’arrivée de nouvelles formules payantes sur Facebook et Instagram, les utilisateurs ont fait savoir à la compagnie qu’ils sont contre cette décision à travers leurs réactions. Cet abonnement qui est testé actuellement en Australie et en Nouvelle-Zélande et dont le prix est équivalent à 52 dinars tunisiens, permettra aux abonnés de posséder un badge de certification.

Il est à souligner que sur VPNOverview.com et sur Google Trends, nous constatons que le nombre de recherches visant à supprimer son compte Facebook et Instagram a considérablement augmenté. D’ailleurs, la recherche « désactiver Instagram » a tout à coup augmenté de 2 400% le dimanche 19 février, et de 1566% pour Facebook.