Prochainement : Siri répondra aux appels à votre place et vous aidera lors de vos conversations téléphoniques

Apple Insider, le géant de Cupertino, vient d’obtenir un brevet par l’USPTO pour une invention baptisée « Intégration de l’assistant numérique avec la téléphonie » (Digital Assistant Integration with Telephony) qui vise à utiliser plus systématiquement Siri lors des appels ou afin de répondre à notre place lorsqu’on ne veut pas ou on est dans une situation qui ne nous permet pas de décrocher.

En effet, Siri est l’assistant personnel d’Apple, utile pour les utilisateurs de la marque, pour lancer un minuteur lorsqu’on a les mains occupées, par exemple.

L’idée de la marque de pomme est très intéressante. D’après la firme, « les récentes avancées dans le domaine des assistants intelligents ont aussi amélioré les interactions entre les hommes et les machines… mais le plein potentiel de l’intégration entre les smartphones et les assistants intelligents n’a pas été totalement atteint ».

Cette invention vise à vous permettre de donner des ordres à Siri pendant vos conversations téléphoniques. Par conséquent, cela consiste à faire en sorte que l’assistant soit toujours à l’écoute…

De plus, Siri serait en position de prendre les appels à votre place et de devenir une sorte de “standard téléphonique”. Cette technologie serait idéale pour le tri des « bons » appels provenant de ceux qui sont non sollicités et qui sont harcelés par la publicité.