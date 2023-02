Apple Music Super Bowl 2023 : Ce sont des mains expertes tunisiennes qui ont habillé Rihanna

Tout le monde a certaine été ébloui et ému par la performance magique et idolâtrée de Rihanna lors du Super Bowl 2023. Les spectateurs qui ont assisté à ce grand événement mais aussi ceux qui y ont assisté en ligne et sur les réseaux sociaux ont tous adoré sa tenue composée d’une combinaison et un bustier rouge Loewe accompagnés d’une veste bouffante.

Alors, savez-vous qui est le magicien derrière cette pièce d’art ?

Eh bien, la tenue de la queen Riri est de la maison du designer tunisien Azzedine Alaïa, décédé en 2017.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que Rihanna porte des vêtements de la maison Alaïa, elle l’a déjà fait le 9 février 2023 en pleine de promotion de son show Super Bowl ; elle a porté en 2013 lors de la cérémonie de la Grammy Awards une robe rouge signé Alaïa.