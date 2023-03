Google Assistant ne peut plus gérer les appareils connectés

Google Assistant, l’assistant personnel intelligent de Google, qui vise à réaliser de nombreuses tâches tels que le contrôle des appareils pour maison intelligente, l’écoute les actualités ou des balados et la création des commandes vocales personnalisées, n’arrive plus à contrôler les appareils connectés.

Le site Android Authority vient de rapporter que l’assistant vocal de Google éprouve certaines difficultés depuis quelques jours où il ne peut pas contrôler les appareils connectés du domicile.

Rappelons que Google Assistant se montre particulièrement efficace pour activer/désactiver vos appareils intelligents comme vos luminaires connectés, votre enceinte Bluetooth ou encore votre robot aspirateur. Il suffit de dire “Hey Google, allume (l’objet de votre choix)” pour que le logiciel se conforme à l’ordre donné.

En effet, de nombreux utilisateurs américains et européens réclament que Google Assistant ne semble plus reconnaître les commandes vocales liées à l’activation ou la désactivation d’un objet connecté. Au cours des derniers jours, Google Assistant ne fonctionne pas et répond de façon négative :

“Désolé, je ne comprends pas” ou “Désolé, je n’ai pas compris”.

Heureusement, cette préoccupation ne concerne évidemment que la gestion des objets connectés. Ainsi, Google Assistant peut toujours répondre à vos questions ou avoir des entretiens bilatéraux.