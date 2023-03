The Voice kids : Le jeune tunisien Zinnedine Fatnassi fait sensation en Italie (vidéo)

The Voice kids dans sa version italienne a récemment débuté sur la péninsule italique, l’émission est transmise sur la chaine nationale RAI 1. Et c’est un jeune tunisien, Zinnedine Fatnassi, qui a fait sensation en Italie lors de l’épreuve des auditions à l’aveugle.

Le jeune rappeur d’origine tunisienne et qui vit à Milan a repris le tube du chanteur tuniso-Italien Ghali “Cara Italia”, une chanson qui parle justement des problèmes d’intégration et son amour pour son pays d’adoption.

La performance du jeune homme âgé de 12 ans a fait tourner les chaises de tous les membres du jury de the Voice Kids Italia, nous vous proposons de la découvrir dans la vidéo qui suit :

Zinnedine qui adopte le nom de scène de “AfaBang” a choisi de joindre l’équipe du rappeur italien Clementino avec qui il a partagé un morceau freestyle des plus convaincants, et une énergie explosive et qui ne seront pas oubliés d’aussitôt.

I.D.