INSAT : Inauguration du Centre d’Innovation et de Développement (photos)

À l’occasion des journées nationales de l’innovation organisées par les Universités du Nord à l’INSAT, une cérémonie d’inauguration a eu lieu le 6 mars 2023 avec la participation de Omar Bouzouada, directeur général de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), Nadia Mzoughi, présidente de l’Université de Carthage, Habib Sidhom, président de l’Université de Tunis, Moez Chafra, président de l’Université de Tunis El Manar, Slim Ben Saoud, président de l’Université Virtuelle de Tunis, Hichem Sebai, président de l’Université de Jendouba, Jouhaina Gheribla, présidente de l’Université de La Manouba, Abdellatif Bouazizi, président de l’Université Zitouna, et Nafâa Boutiti, directeur général de l’INNORPI.

L’INSAT, à travers notamment son Centre d’Innovation et de Développement (CID), œuvre pour consolider le partenariat et le transfert de technologies vers le milieu socio-économique.

Plus particulièrement, il s’agit d’offrir l’accompagnement nécessaire et adéquat pour aider l’insertion des ingénieurs diplômés et des chercheurs dans la vie active en tant que créateurs de projets technologiques innovants.

La mise en place de pépinières d’entreprises, en collaboration entre l’Industrie et l’université constitue un moyen efficace pour développer cette synergie entre l’environnement universitaire et celui de l’entrepreneuriat. C’est un outil supplémentaire pour compléter le processus d’appui aux nouveaux créateurs.

A cet effet, et eu égard à la Convention-cadre relative à la création et à la promotion de pépinières d’entreprises, signée par les ministres de l’Industrie et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’APII et l’INSAT se proposent de définir les axes de coopération pour la gestion de la pépinière d’Entreprises de l’INSAT dénommée “Pépinière d’Innovation et de Développement” (PID).