INSAT : La journée nationale d’innovation réunit les sept Universités du nord

L’Université Virtuelle de Tunis (UVT) vient de partager une publication sur sa page Facebook officielle où elle invite ses chercheurs et ses étudiants à participer à la Journée nationale d’innovation organisée par les sept Universités du nord (UTM, UCAR, UJ, UMA, UT, UVT et UZ), et ce lundi 06 mars 2023 à l’INSAT.

En effet, cette journée est dédiée à la recherche et l’innovation, laquelle prévoit au programme : une séance plénière pour décliner les orientations de l’innovation en Tunisie, des Workshops pour discuter des moyens et des solutions pour plus de projets innovatifs, et une exhibition des meilleurs projets innovants des universités.

Lors de cette journée, il y aura des présentations orales avec des projections des projets sélectionnés; ces derniers seront collectés dans un livret numérique, regroupant les projets innovants de tous les participants appartenant aux sept Universités.