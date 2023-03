Oscars 2023 : Palmarès de la 95ème cérémonie, meilleurs films et performances 

Les gagnants des Oscars 2023 ont été révélés lors de la 95ème cérémonie qui s’est déroulée au Dolby Theatre au sein du Hollywood & Highland Center à Los Angeles dans la soirée du dimanche 12 mars.

Le film “Everything Everywhere All At Once” nominé dans 11 catégories, s’est distinguée en remportant pas moins de 7 statuettes dont celle tant convoitée du meilleur film de l’année mais aussi celui de la meilleure actrice Michelle Yeoh attribuée pour la première fois de l’histoire de l’académie à une actrice d’origine asiatique.

“For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities.” Michelle Yeoh becomes the first Asian woman to win the Oscar for Best Actress. #Oscars#Oscars95https://t.co/J1mqrghZrf pic.twitter.com/QmMABEXIPI — ABC News (@ABC) March 13, 2023

Trailer Everything Everywhere All At Once

Le film historique allemand “A l’ouest rien de nouveau” (titre original : Im Westen nichts Neues) d’Edward Berger , une production Netflix est également sorti du lot en remportant 4 récompenses. Il a remporté l’Oscar du Meilleur film étranger et ceux de meilleure photographie, des meilleurs décors et de la meilleure musique originale.

Palmarès des Oscars 2023

Meilleur film : « Everything Everywhere All At Once ».

Meilleure réalisation : Daniel Kwan et Daniel Scheinert pour « Everything Everywhere All At Once ».

Meilleur acteur : Brendan Fraser pour « The Whale ».

Meilleure actrice : Michelle Yeoh pour « Everything Everywhere All At Once ».

Meilleur acteur dans un second rôle : Ke Huy Quan pour « Everything Everywhere All At Once ».

Meilleure actrice dans un second rôle : Jamie Lee Curtis pour « Everything Everywhere All At Once ».

Meilleur film d’animation : « Pinocchio » de Guillermo del Toro.

Meilleur film étranger : « A l’Ouest, rien de nouveau », d’Edward Berger.

Meilleur scénario original : Daniel Kwan et Daniel Scheinert pour « Everything Everywhere All At Once ».

Meilleur scénario adapté : Sarah Polley pour « Women Talking ».

Meilleure bande originale : « A l’Ouest, rien de nouveau ».

Meilleure chanson originale : « Naatu Naatu » de M.M. Keeravani, Kala Bhairava et Rahul Sipligunj pour « RRR »

Meilleure photographie : James Friend pour « A l’Ouest, rien de nouveau ».

Meilleur montage : « Everything Everywhere All At Once »

Meilleurs décors : « A l’Ouest, rien de nouveau ».

Meilleur son : « Top Gun : Maverick »

Meilleurs effets visuels : « Avatar – la Voie de l’eau ».

Meilleurs costumes : « Black Panther : Wakanda Forever »

Meilleurs maquillage et coiffure : « The Whale ».

Meilleur court-métrage : « An Irish Goodbye », de Tom Berkeley et Ross White.

Meilleur court-métrage d’animation : The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Meilleur documentaire long : « Navalny », de Daniel Roher.

Meilleur documentaire court : « L’homme qui murmurait à l’oreille des éléphants ».

I.D.