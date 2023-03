Appel urgent pour sauver les salles de cinéma tunisiennes en crise

Les salles de cinéma “Amilcar” à El Manar 1 et “Cinejami” à El Menzeh 6 ont annoncé, à quelques jours d’intervalle, leur fermeture appelant le ministère des Affaires Culturelles à intervenir, informent deux communiqués publiés récemment sur leurs pages Facebook.

“Après une magnifique aventure qui a commencé depuis octobre 2015, notre collaboration avec la salle Amilcar se termine. Nous fermerons à partir du dimanche 12 mars et rendons la salle à ses propriétaires”, a annoncé, le 5 mars, la direction d’Amilcar.

Les signataires Mohamed Frini, Ines Ellouze, Kais Zaied et Amal Saadallah, rappellent un projet qui bénéficiait du soutien de Network of Arab Art Screens, AFAC, Tfanen et le Goethe-Institut.

Ils ont également lancé un appel “aux autorités compétentes et particulièrement le ministère de la culture à se pencher sérieusement sur la situation des salles de cinéma.”

“Ce secteur continue d’exister grâce au courage des exploitants et à leur passion mais l’état doit prendre ses responsabilités pour préserver et faire avancer ce secteur pilier majeur de la vie culturelle en Tunisie”, lit-on de même source.

Pour sa part, la direction de Cinejamil a annoncé, le 11 mars, que la salle “ferme définitivement ses portes”, faisant savoir que cette décision a été prise suite, entre autres, aux difficultés financières depuis la crise du Covid-19.

L’annonce de fermeture de ces deux salles qui a été largement relayée sur les réseaux sociaux vient de relancer le débat sur la situation de la plupart des salles qui peinent à se remettre depuis la crise sanitaire, et dans un contexte marqué par le recours aux plateformes de streaming.