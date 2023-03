Le film Algérien Houria dans les salles de Tunisie dès le 15 mars (B.A. & Synopsis)

Le film Algérien Houria sera projeté dans les salles de Tunisie dès le 15 mars 2023. Mounia Meddour, la réalisatrice du long-métrage Papicha, primé dans plusieurs festivals du monde, revient avec une nouvelle fiction centrée sur des personnages féminins algériens marquants.

La réalisatrice Mounia Meddour continue ainsi à explorer la société algérienne actuelle avec ses problématiques actuelles et ses richesses humaines et linguistiques. Avec HOURIA, je me replonge dans l’histoire algérienne actuelle pour raconter l’histoire d’une jeune danseuse qui va se métamorphoser à la suite d’un accident. Venant du documentaire, j’aime puiser au fond de moi des souvenirs et des expériences pour les

retranscrire en fiction au cinéma, explique-t-elle.

Synopsis du film Houria Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent.

Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d’une communauté de femmes, Houria va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et sublimation des corps blessés…

B.A.du film algérien Houria

PAPICHA avait remporte le César du meilleur premier film ainsi que le César de l’Espoir féminin attribué à Lyna Khoudri, qu’on retrouve en tête d’affiche de Houria. A voir au cinéma en Tunisie.

S.B.