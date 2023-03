Hommage au Cinéaste Tunisien Abdellatif Ben Ammar, un militant culturel

Nous partageons avec vous cette tribune hommage à Abdellatif ben Ammar écrite par son compère, une autre grande figure de la scène culturelle tunisienne, Raouf Basti. Le grand Cinéaste Tunisien Abdellatif Ben Ammar nous a quitté le 06 février 2023.

Par ailleurs A l’occasion de la commémoration du 40ème jour du décès du regretté, le CNCI a tenu à honorer Abdellatif Ben Ammar, cette grande figure qui a beaucoup apporté au Cinéma Tunisien à travers une projection spéciale de ses films les 18 et 19 mars. Plus de détails sur la page FB de la Cinémathèque Tunisienne.

Abdellatif, un militant culturel

Il ne m’est pas permis dans cette brève introduction de passer en revue toutes les étapes du parcours riche en actions et en réalisations de Abdellatif ben Ammar. Parcours qui sera longuement exposé dans de nombreuses interventions. Je me contenterai donc ici, de dire qu’Abdellatif était un créateur cultivé et un militant culturel imbu par l’amour de cette terre et par son obsession et son aspiration renouvelée pour le meilleur et le plus beau.

Après le succès de son premier long métrage « Une si simple histoire », un succès sans précédent, puisqu’il fût la première œuvre tunisienne à être sélectionnée pour participer à la compétition officielle du Festival international de Cannes en 1970, Abdellatif ben Ammar demeure infatigable, en s’efforçant de développer davantage son potentiel créatif. Bénéficiant de son expérience de se rapprocher des grands réalisateurs tels que “Franco Zeffrelli” et “Roberto Rossellini”, il aspire à réaliser son rêve de contribuer à l’émergence d’un cinéma national, qui exprime réellement les préoccupations et les tourments de notre société, et exalte notre mémoire collective .

C’est ainsi que son langage cinématographique va mûrir progressivement avec la réalisation successivement, de “Sejnane” et “Aziza”, ce dernier remporte le Tanit d’or aux Journées Cinématographiques de Carthage, il est suivis du ” Chant de la Noria “, et enfin “Les palmiers blessés”, qu’Abdellatif ne voulait certainement pas qu’il soit le dernier. Dans ce film, il atteint un degré de maturité créative lui permettant d’aborder trois thèmes brulants dans un style fluide, distingué et de haute facture, successivement : la bataille de l’évacuation, la guerre d’Algérie contre le terrorisme et la guerre du Golfe en Irak, en s’engageant avec douceur et audace au plus profond de l’expérience humaine tragique, d’une jeune fille qui peine à avoir des informations sur son père mort en martyr avant de la voir naître.

C’est ainsi, qu’Abdellatif puise dans les profondeurs de notre mémoire collective avec un courage qui nous dresse face aux fragments des tragédies du passé récent et des tragédies du terrible présent. C’est sans doute le destin qui fait coïncider le jour de nos adieux à Abdellatif, alors que nous l’accompagnions à sa dernière demeure, avec la date de commémoration de l’agression tyrannique contre Sakiet Sidi Youssef. Sakiet, cette tragédie épique qu’Abdellatif s’apprêtait à réaliser en une œuvre colossale avec une coproduction tuniso-algérienne.

Il m’a parlé à plusieurs reprises de son projet, à travers lequel il a retrouvé son courage de jeunesse, et il voulait que ce soit l’aboutissement de son histoire d’amour avec la mémoire.

Abdelatif ne se contentait pas de réaliser des longs métrages de fiction, mais excellait aussi dans la réalisation des documentaires, et il manie le langage cinématographique et les images qu’il véhicule, comme un joaillier qui maîtrise la sélection des pierres précieuses et les sertit. Par ailleurs, Abdellatif s’est également confronté au domaine de la production et a fait face à ses difficultés et ses malheurs dans les expériences de “Latif Productions” et “Ben Duran”.

Abdelatif a été l’un des premiers cinéastes à avoir réalisé que l’avancement de la production d’images dans notre pays passe inévitablement par la coopération et l’intégration entre les secteurs du cinéma et de la télévision ; c’est ainsi qu’il a apporté de précieuses contributions et laissé ses empreintes dans le domaine de la production dramatique et le domaine de l’habillage télévisuel.

En plus de son effort créatif en tant que réalisateur et producteur, Abdelatif a apporté de précieuses contributions aux comités de réflexion relatives au développement du secteur audiovisuel, et il a coopéré avec les pouvoirs publics chaque fois qu’il a eu l’occasion de faire un travail dans lequel il a vu des avantages pour ce pays, et Il n’a jamais renié dans ses contributions, ses principes en tant que créateur indépendant qui a exprimé dans ses œuvres son engagement aux côté des travailleurs et des honnêtes bâtisseurs.

Raouf Basti