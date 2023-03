JO Paris 2024 : La Tunisie participe au ‘Relais autour du monde’ avec le champion Oussama Mellouli

A 500 des JO Paris 2024 , la Tunisie participe au ‘Relais autour du monde’ avec le triple champion Olympique Oussama Mellouli. En effet, pour marquer les 500 jours du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’Ambassade de France en Tunisie – labellisée « Terre de Jeux 2024 » – a mobilisé les jeunes des lycées à programme français et les jeunes espoirs sportifs tunisiens pour participer au « Relais autour du monde ».

Ce relais sportif de 24 heures traverse 116 pays et territoires sur les cinq continents, l’ensemble des fuseaux horaires de la planète. Il s’agit d’un événement sans précédent qui démontre la capacité unique du sport à rassembler grâce à l’énergie des Jeux olympiques et paralympiques.

A 9h du matin, après avoir reçu le témoin du relais depuis la Lettonie, l’Ambassade de France en Tunisie a organisé, en partenariat avec le groupe scolaire René Descartes de Tunis (GSRD), un triathlon multi-générationnel : course cycliste avec les maternelles, course à pied avec les élèves du primaire, puis un relais de natation avec l’équipe tunisienne espoirs et le triple champion olympique Oussama Mellouli.

En parallèle, au Lycée sportif Pierre de Coubertin d’El Menzah, en partenariat avec le comité national olympique tunisien (CNOT), les espoirs olympiques tunisiens réalisaient une performance sportive combinant sports de combat, escrime et gymnastique pour marquer leur totale mobilisation, à 500 jours des Jeux Olympiques de Paris.

A 10h du matin, la Tunisie a passé le relais au Portugal

Enfin, pendant toute la journée, à travers toute la Tunisie (Bizerte, Djerba, Sfax, Sousse, Nabeul, Kairouan, Tunis…), près de 18 000 élèves, enseignants et cadres des 21 établissements scolaires homologués par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) ont participé à des événements sportifs autour du sport et des valeurs de l’olympisme.

« Ce fût un plaisir pour nous d’être associés au premier plan à cette manifestation riche en symboles et à laquelle ont pris part nos élèves avec beaucoup d’enthousiasme sur nos diverses installations », a déclaré à cette occasion Madame Dhouha Sellaoui ep. Ben Ghorbel, présidente-directrice générale du GSRD.

La ministre-conseillère de l’Ambassade de France en Tunisie, Madame Fatène Benhabylès-Foeth, s’est félicitée de ce succès : « Je me réjouis de la très large mobilisation du réseau scolaire à programme français et du lien que nous avons pu consolider entre la France et la Tunisie autour du sport et de ses valeurs, à 500 jours de Paris 2024 ».

Pour le champion olympique Oussama Mellouli, cet événement a montré que le sport était porteur de plusieurs valeurs, en particulier l’amitié et le partage : « Je pense que Paris 2024 sera une superbe fête ».

