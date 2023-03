DEBO propose DEBO FESTIVAL célébrant les 10 ans du collectif d’artistes à Central Tunis

Le collectif DEBO propose la première édition de DEBO FESTIVAL les 17 et 18 mars à Central Tunis, un événement culturel qui célèbre la créativité et la diversité et les 10 ans de la création de DEBO ,ce collectif d’artistes tunisiens agitateurs porte-parole de la culture underground et Hip Hop.

Un grand concert mettra en avant tous les artistes du collectif DEBO , en incluant des têtes d’affiche et des étoiles montantes , pour une célébration de la culture et de la musique de la communauté. Seront au micro Skinnypee , Tiga Blackna , Vipa official , Mahdi Chamem Massi , Youstaaz , PAN-J , Ridha Ben Khoud , Makrem Radhoiani et Malek Pac .

Une Expo Graffiti de DEBO MOOV’ sera présentée à Central Tunis les 17 et 18 mars. Une exposition immersive et vibrante qui mettra en avant le talent des artistes. L’expo sera installée dans un espace spécialement aménagé pour l’occasion et décoré avec des œuvres murales spectaculaires. Les visiteurs pourront se promener dans l’espace, admirer les œuvres de DEBO MOOV’ et acheter des œuvres d’art.

Un battle de bboying mettra en compétition 16 équipes de 2, toutes en lice pour devenir champion lors d’une jam session. Le battle sera un véritable spectacle des meilleurs bboys de la ville et promet d’être un événement passionnant et énergique. Il y aura également un prix de 700 dinars pour l’équipe gagnante.

De plus, les meilleurs aspects de la culture hip-hop seront mis en avant lors de ce festival avec un focus sur le battle de breakdance, l’open mic de rap organisé par le collectif GAM7, le débat hip-hop..

Ce festival est un événement gratuit et communautaire qui aura lieu à la galerie d’art Le 42 Central.

Tekiano

