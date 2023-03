La Cinémathèque Tunisienne propose un programme riche et varié pour célébrer le mois saint du Ramadan 2023. A partir du jeudi 30 mars et jusqu’au samedi 15 avril 2023, les cinéphiles pourront profiter de projections en 16mm, de ciné-concerts, et de la découverte des pépites du journaliste et critique de cinéma tunisien Khémais Khayati, à travers des interviews rares avec des protagonistes du cinéma tunisien et arabe.

Des temps forts sont à prévoir avec des projections de films emblématiques comme “LES AMBASSADEURS” de Naceur Ktari, “LE REBELLE” d’Omar Khlifi, ou encore “SOUS LA PLUIE DE L’AUTOMNE” d’Ahmed Khchine.

Les ciné-concerts sont également au rendez-vous avec “LES AVENTURES DU PRINCE AHMED” de Lotte Reiniger, accompagné de la musique originale de Pan-J et Don Pac, ainsi que le film tunisien “THE LAST OF US” de Alaeddine Slim accompagné de l’interprétation musicale originale du pianiste Omar El Ouaer.

Un programme passionnant pendant le mois de Ramadan du 30 mars au 15 avril 2023 que nous partageons avec vous ci dessous :

Jeudi 30 mars 2023 : Projection en 16mm (Salle Sophie El Goulli)

21h00 : JCC 1978 (CM)

LES AMBASSADEURS, dir. Naceur Ktari, 1977, Tunisie, 102′

Samedi 1er avril 2023 : (Salle Omar Khélifi) En collaboration avec le Goethe Institut Tunis

21h30 : Ciné-concert du film “LES AVENTURES DU PRINCE AHMED” de Lotte Reiniger (1926) avec l´interprétation musicale originale de Pan-J (Jihed Khemiri) et Don Pac (Malek Ben Halim)

Mardi 4 avril 2023 : Visionnage du fonds de Khémais Khayati (Salle Tahar Chériaa)

21h00 : Cinéma Tunisien

Interviews rares avec : Nouri Bouzid / Salma Baccar / Ferid Boughedir / Abdellatif Ben Ammar / Hichem Rostom / Ahmed Bahaeddine Attia

Jeudi 6 avril 2023 : Projection en 16mm (Salle Sophie El Goulli)

21h00 : PLACE HAFSIA (CM)

LE REBELLE, dir. Omar Khlifi, 1968, Tunisie, 100′

Mardi 11 avril 2023 : Visionnage du fonds de Khémais Khayati (Salle Tahar Chériaa)

21h00 : Cinéma arabe

Interviews rares avec : Daoud Abdel Sayed / Borhane Alaouié / Jocelyne Saab / Mohamed Khan / Radwan al-Kashif

Jeudi 13 avril 2023 : Projection en 16mm (Salle Sophie El Goulli)

21h00 : SOUS LA PLUIE DE L’AUTOMNE, dir. Ahmed Khchine, 1970, Tunisie, 85′

Samedi 15 avril 2023 : (Salle Tahar Chériaa)

21h30 : Ciné-concert du film “THE LAST OF US” de Alaeddine Slim, (2016)

avec l’interprétation musicale originale du pianiste Omar El Ouaer

Tekiano avec la cinémathèque Tunisienne