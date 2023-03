Jazz à Carthage : l’édition du printemps 2023 reportée (explications)

L’édition du printemps 2023 de Jazz à Carthage qui devait se dérouler du 28 avril au 6 mai 2023 est reportée annonce le comité d’organisation de Jazz à Carthage qui explique les raisons de ce report dans le texte qui suit.

Explications du comité d’organisation de Jazz à Carthage

Malgré tous nos efforts, les lenteurs et obstacles administratifs persistants, le partenariat avec l’institution devant abriter Jazz à Carthage en 2023, convenu depuis une année maintenant, et toujours pas acté, ainsi que les difficultés financières, mais aussi conjoncturelles, ont été autant d’obstacles à la tenue de cet événement musical.

Nous tenons néanmoins à rassurer notre fidèle public ainsi que nos partenaires que nous restons déterminés à poursuivre notre mission de promotion de la musique et de la culture en Tunisie, malgré les aléas.

Nous sommes actuellement en train d’étudier différentes options pour reprogrammer l’édition du printemps 2023 de Jazz à Carthage à une date ultérieure, probablement en 2024, ou pour proposer des alternatives créatives pour maintenir l’esprit de Jazz à Carthage vivant.

Nous sommes conscients que cette nouvelle sera une déception pour tous ceux qui attendaient avec impatience de participer ou d’assister au 16ème épisode de Jazz à Carthage, et nous tenons à exprimer notre gratitude à tous les partenaires qui ont soutenu ce projet depuis ses débuts. Nous remercions également tous ceux qui ont contribué, au cours des six derniers mois, à la préparation de l’édition du printemps 2023, notamment nos équipes et les artistes.

Nous sommes convaincus que des réformes de fonds sont nécessaires pour soutenir le secteur culturel et celui de l’animation touristique en Tunisie pour permettre la tenue d’événements d’initiative privée. Nous espérons que les autorités de tutelle prendront de véritables mesures pour y remédier au plus tôt.

Nous tiendrons bien évidemment informés tous ceux qui nous suivent de tout développement et nous espérons vous retrouver très bientôt pour célébrer ensemble la belle musique.

Le comité d’organisation de Jazz à Carthage