HUAWEI nova 10 SE avec son appareil photo de 108 mégapixels disponible en Tunisie à un prix inférieur à 1600 dt

HUAWEI nova 10 SE sera disponible sur le marché tunisien à partir du 01er avril 2023. Ce nouveau smartphone Huawei est doté d’un appareil photo haute résolution de 108 Mpx, d’une fonction HUAWEI SuperCharge de 66 W. Le prix du HUAWEI nova 10 SE en Tunisie est inférieur à 1600 dt.

La nouvelle version HUAWEI nova 10 SE hérite du design iconique de l’anneau Star Orbit vu sur les précédents téléphones HUAWEI nova, et vient avec de nouvelles caractéristiques de design, telles que ses deux anneaux, qui décorent le module pour produire une brillance étoilée.

Le système1 d’imagerie 108MP du téléphone révèle un nouveau niveau de détail, donnant aux utilisateurs du HUAWEI nova les outils dont ils ont besoin pour capturer et partager les expériences de la vie à tout moment. Le smartphone est doté d’une batterie HUAWEI SuperCharge2 de 66W et d’une batterie3 longue durée de 4500mAh.

De plus,le HUAWEI nova 10 SE est équipé d’un écran HUAWEI Full-View OLED de 6,67 pouces, qui présente un taux4 de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 270 Hz, reproduisant des contenus lumineux et détaillés avec une précision méticuleuse pour obtenir une visualisation fluide et immersive.

Créé sur la base d’une technologie innovante, chaque génération de la série HUAWEI nova s’efforce de représenter l’idéologie d’un objet technologique innovant, doté d’un design tendance, d’appareils photo puissants, d’excellentes performances et offrant des expériences d’interaction intelligentes. La série nova entre aujourd’hui dans sa 10e génération, reconnaissant l’amour de la génération Z pour la photographie comme un moyen de se connecter et même de redécouvrir la beauté et l’émerveillement qui existent tout autour d’eux. Avec une expérience d’imagerie améliorée, la série HUAWEI nova 10 permet aux utilisateurs d’enregistrer leur vie quotidienne et de s’exprimer avec une confiance en soi renouvelée.

Le HUAWEI nova 10 SE sera commercialisé le 1er avril 2023 et sera disponible en Tunisie dans les coloris Starry Silver et Starry Black sur les plateformes en ligne de Huawei ainsi que chez les revendeurs agréés.

Tekiano avec communiqué