Des photos de l’ancienne cité de Carthage imaginée par l’IA font le buzz sur les réseaux sociaux. Un internaute tunisien a demandé au programme d’IA gratuit Midjourney d’imaginer à quoi ressemblerait Carthage fondée au 9ème siècle, en l’an 814 avant J.C .

Une très ancienne Carthage est proposée par l’intelligence artificielle. Des photos sublimes de ce qui fut la perle de la méditerranée au sommet de sa gloire partagées par Nader Sahli sur son profil en mode public et reprises par les internautes. Il précise que ces photos sont générées par Midjourney V5 et qu’il faut avoir un compte Discrod pour les créer.

Il a aussi partagé un autre album imaginant avec l’intelligence artificielle et grâce au même logiciel, a quoi ressembleraient les guerres puniques, ou l’attaque menée par Rome sur Carthage et des représentations du grand général Carthaginois Hannibal et des femmes carthaginoises de l’époque punique :

Rappelons que Midjourney est un algorithme fondé sur le principe du machine learning. Midijourney accessible actuellement gratuitement pour un nombre limité d’utilisations. Il permet de générer des images avec l’IA à partir des descriptions écrites, textes et mots clés.

