Le chef Tunisien Jacob Lellouche est décédé ce mercredi 29 mars 2023. Gilles Jacob Lellouche est originaire de la Goulette et est passionné par la gastronomie tunisienne qu’il a bonifié et mis en avant.

Un des derniers représentants de la communauté juive de Tunisie dans le grand Tunis, il est auteur de nombreux ouvrages. Il avait lancé le restaurant Mamie Lily à la Goulette avec sa maman et l’espace Dar El Dhekra ou La Maison de la mémoire, un endroit consacré à la mémoire juive de Tunisie.

Jacob Lellouche a fondé l’association Dar El Dhekra qui avait pour objectif de parvenir à inventorier le patrimoine matériel et immatériel relatif à l’histoire de la communauté juive de Tunisie afin de le préserver et d’en faire à la fois une base de données et une vitrine de cette culture Judéo-tunisienne.

Paix à son âme.

Tekiano