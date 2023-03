Le Club culturel Tahar Haddad propose 15 soirées artistiques durant ramadan 2023 (Programme)

Le Club culturel Tahar Haddad propose 15 soirées artistiques dans le cadre de sa manifestation annuelle ‘Layali Ramadhan’ ou ‘Nuits du Ramadan’ durant ramadan 2023 du mercredi 29 mars jusqu’au jeudi 13 avril 2023.

Plusieurs prestations musicales seront proposées, traditionnelles et modernes, comme le stambeli, le Tarab, le malouf et la musique contemporaine en plus de pièces de théâtre et de projections cinématographiques.

Les Nuits du Ramadan au club culturel Tahar Haddad débutent mercredi 29 mars avec un spectacle Stambeli de Belhassen Mihoub et seront clôturées jeudi 13 avril 2023 avec un concert de Dorsaf Hamdani.

Programme de Layali Ramadan au Club Tahar Haddad

Mercredi 29 mars (22h) : spectacle Stambeli de Belhassen Mihoub

Jeudi 30 mars (22h) : spectacle musical de Dorra Bchir

Vendredi 31 mars (22h) : pièce de théâtre ” Galb errha ” de Dalila Meftahi

Dimanche 2 avril (22h) : spectacle ” Hbibi Louel ” de Zied Zouari

Lundi 3 avril (22h) : spectacle musical de Samir Zghal

Mardi 4 avril (22h) : spectacle ” Mouachahat ” de Naoufel Ben Aissa

Mercredi 5 avril (22h) : projection du film hommage artistique à l’artiste Hmmadi Ben Saad intitulé ” l’art au-dela de la médina ”

Jeudi 6 avril (22h) : célébration du centenaire du cinéma tunisien de Oussema Mhidi

Vendredi 7 avril (21h30) : concert ” Gâada ” de Ghazi Ayadi – (Festival de la médina de Tunis)

Samedi 8 avril (22) : concert ” Emeraude ” de Aida Niati

Dimanche 9 avril (21h30) : pièce de théâtre “Mellassine Story” de Bilel Briki (festival de la médina de Tunis)

Lundi 10 avril (21h30): spectacle musical de Mahr Hammami (festival de la médina de Tunis)

Mardi 11 avril (22h) : spectacle “Erkez HipHop” by DEBO

Mercredi 12 avril (21h30) : spectacle “Yasser Mhabba” de Yasser Jeradi et Houyem Khattas (festival de la médina de Tunis)

Jeudi 13 avril (22h) : concert de clôture avec un concert de Dorsaf Hamdani

Le club Tahar Haddad abrite en marge de ‘Layali Ramadhan’, 4 soirées qui s’insèrent dans le cadre de la 39ème édition du festival de la médina de Tunis. Les prix des billets oscillent entre 5dt, 10dt et 20 dt et sont vendus sur place au club Tahar Haddad sis 20 rue du Tribunal à la Médina de Tunis.

