Le Salon Halal Expo 2023 se tiendra en Tunisie : Dates et objectifs

Le Salon Halal Expo 2023 se tiendra en Tunisie au palais des expositions du Kram. La 10ème édition du Salon Halal Expo des pays de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) est prévue du 31 mai au 4 juin 2023. Il est organisé par le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et la Société des Foires Internationales de Tunis.

Les objectifs du Salon Halal Expo Tunisie sont de promouvoir les produits Halal et les services de l’industrie Halal, de permettre aux acteurs de cette filière de promouvoir leurs produits et services via un salon professionnel, d’encourager l’échange d’expériences entre les décideurs et experts de cette industrie, de développer le partenariat et les alliances stratégiques entre les acteurs de la filière Halal des Etats Membres de l’OCI.

Il vise aussi à faciliter la diffusion de l’information sur l’offre et la demande intra-OCI des produits et services liés aux secteurs couverts par le Salon, de créer une plateforme de rencontres entre les professionnels, de développer les investissements intra-OCI dans ce domaine.

Le salon Halal Expo facilitera l’accès à des produits innovants et à des savoir-faire dans le domaine des nouvelles techniques liées à l‘industrie Halal, et enfin, de générer des contacts commerciaux en mettant en relation les industriels et prestataires de services avec l’ensemble des acteurs de l’industrie Halal.

Plusieurs événements auront lieu en marge de cette exposition, notamment une table ronde et un échange d’expériences dans le domaine de la certification Halal entre les pays arabes membres de l’organisation. Un atelier de formation sur l’accès aux marchés pour les coopératives féminines sera organisé en plus des rencontres d’affaires entre vendeurs et acheteurs de produits alimentaires et cosmétiques Halal et des visites sur le terrain des entreprises tunisiennes leaders dans le domaine de l’industrie Halal. Pour en savoir plus visiter le site halalexpo-tunisia.com.tn

