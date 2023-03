La Médina de Tunis célèbre à nouveau le mois de Ramadan 2023 à travers sa manifestation en son et lumière “Médina des lumières – ضوي المدينة” en offrant l’opportunité de découvrir des événements touristiques nocturnes. La première édition des Médina des Lumières a rassemblé plus de 5000 personnes par soirée.

Médina des lumières -ضوي المدينة a pour objectif de mettre en valeur et de promouvoir la Médina de Tunis en tant que destination touristique, de valoriser ses lieux et traditions et de faire découvrir des richesses culturelles peu ou non connues du grand public pendant Ramadan et au-delà de ce mois saint.

Médina des lumières -ضوي المدينة vise également à renforcer l’économie locale à travers l’augmentation du nombre de visiteurs et de consommateurs des produits et services offerts dans la Médina.

La deuxième édition de cette manifestation débutent vendredi et samedi du mois du ramadan 2023 à travers l’illumination de la porte Bab Bhar.

Les visiteurs sont invités par la suite à partir à la découverte des sites culturels et historiques de la Médina pour profiter de plusieurs attractions, notamment :

– des performances artistiques et culturelles ;

– des expositions de produits artisanaux ;

– des ateliers avec les artisans ;

– des dégustations culinaires ;

Programme de Médina des Lumières 2023

Les lieux ou se déroulent les différentes prestations artistiques:

Médina des lumières -ضوي المدينة est mise en œuvre par le Ministère du Tourisme et l’ONTT en partenariat avec la Municipalité de Tunis, la GIZ dans le cadre du projet « Promotion du Tourisme Durable » et le programme Tounes Wijhetouna – تونس وجهتنا .

C’est une initiative conjointe entre le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) et l’Union européenne.

Les prochaines dates de la manifestation “Médina des lumières” au cours du Ramadan 2023 à retenir sont :

– vendredi 31 mars | samedi 1er avril ;

– vendredi 7 avril | samedi 8 avril ;

– vendredi 14 avril | samedi 15 avril.

Pour plus d’informations, suivez Facebook Tounes Wijhetouna – تونس وجهتنا.

