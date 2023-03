Les journées nationales de la lecture et de l’information sont de retour

Dans le cadre du programme annuel dont l’objectif est d’encourager la lecture et de la rendre une habitude chez les Tunisiens et de garantir leur accès à l’information, les Journées nationales de la lecture et de l’information auront lieu du 24 avril au 24 mai 2023 sous le slogan « De l’art de l’écriture à l’art de la représentation ».

La direction de la lecture publique et les différentes parties prenantes participant à cette édition confirment leur intérêt pour les livres et les sources d’information sous leurs différentes formes, dans les bibliothèques publiques, et la conversion du matériel écrit en expressions culturelles variées (cinéma, théâtre, musique, danse, dessin, sculpture, architecture, films pour enfants, etc.).

En effet, la 31ème édition de cet événement vise les objectifs suivants :