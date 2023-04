Telnet Holding et l’Institut Supérieur d’Informatique signent une convention de partenariat

Telnet Holding et l’Institut Supérieur d’Informatique (ISI) ont récemment signé une convention de partenariat. En vertu de cette convention, une coopération académique et scientifique sera instaurée entre l’établissement public universitaire tunisien et l’entreprise.

Bonne nouvelle pour les étudiants de l’ISI qui pourront bénéficier du savoir-faire de l’une des entreprises les plus prestigieuses de Tunisie.

Les étudiants de l’ISI auront la possibilité d’effectuer des stages chez Telnet qui marquera sa présence dans les différents évènements de l’ISI. La participation éventuelle d’experts du groupe dans la formation académique de l’ISI est envisageable en plus de plusieurs autres avantages.

Telnet Holding, crée en 1994, est un groupe de sociétés tunisien spécialisé dans le conseil, l’innovation et les hautes technologies. TELNET est rapidement devenu leader dans son cœur de métier à l’échelle nationale.

