Binetna lance une émission digitale pour briser les tabous sur le partage des tâches en Tunisie

Le média Binetna lance une émission digitale intitulée “On échange? ” pour briser les tabous sur le partage des tâches domestiques en Tunisie. Binetna est un média féminin tunisien qui désire en ce ramadan 2023 aborder ce sujet de manière ouverte, franche et originale pour susciter un débat constructif autour de cette question cruciale pour la société tunisienne.

L’émission abordera différents aspects du partage des tâches domestiques, y compris la répartition des rôles dans le foyer, l’évolution du couple au fil du temps, l’organisation du travail et son impact sur leur vie.

Les épisodes incluront des capsules de mise en scène et des interviews avec des couples qui partageront leur expérience et donneront des conseils pratiques pour gérer la charge mentale.

L’émission sera diffusée en ligne sous forme de vidéos courtes et dynamiques sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Cette approche innovante permettra à Binetna de toucher un public plus large et de favoriser l’interaction avec les internautes.

La première émission a déjà été partagée sous forme d’un format de 7 minutes sur YouTube et Facebook et de capsules de 30 secondes à 1 minute 30 sur Instagram et TikTok.

Les inégalités entre les sexes persistent encore en Tunisie. Selon une étude menée par Oxfam en Tunisie en partenariat avec Afturd, les femmes passent entre 8 et 12 heures par jour à effectuer des tâches de soin non rémunérées, tandis que les hommes n’y consacrent que 4 minutes. Cette situation a un impact négatif sur l’accès des filles aux opportunités économiques et affecte également la santé et le bien-être des femmes.

Tekiano avec Binetna