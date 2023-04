Ennejma Ezzahra propose Sufiyet : Des spectacles Soufi spécial Ramadan 2023 (Programme)

Le palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said abrite à nouveau le festival Sufiyet , un événement, spécial Ramadan 2023, qui se déroule du 11 au 15 avril et qui propose des spectacles Soufi et de musique traditionnelle.

L’inauguration de Sufiyet se fera mardi 11 avril avec le spectacle ‘Hej el Gharam’ de Mohamed Farouk Chlegou et de l’association des chants Soufis de Sidi Bou Said. La clôture prévue pour samedi 15 avril sera un spectacle “Rboukh” du théâtre de l’Opéra de Tunis sous la direction de Hatem Lajmi. C’est un spectacle de musique et de danse qui met en valeur le répertoire soufi dans le Mezwed tunisien.

Le public aura rendez-vous mercredi 12 avril avec un concert algérien intitulé “Diwan Dar Bahri” qui nous vient de Constantine avec l’authentique musique de Diwan. Le lendemain jeudi 13 avril c’est ‘Noubat el Halej’ de Farouk Slaoui qui sera présentée; un projet artistique né au sein de l’association club Khmais Ternen du Malouf et de la musique tunisienne de Bizerte. Et vendredi 14 avril un spectacle de Stambeli avec un groupe de Nouba ‘Stambeliyet’ de Chedly Bidali est prévu.

Ennejma Ezzahra informe que les billets de tous les spectacles sont disponibles aux guichets d’Ennejma Ezzahra du 9h du matin à 16h30 et sur le site cmam.tn.

Tekiano