Le ministère des Affaires culturelles dévoile le programme culturel durant ramadan

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé le programme culturel ramadanesque composé de spectacles artistiques -musique et théâtre-, et de rencontres intellectuelles dans des musées, sites et monuments historiques.

En effet, le patrimoine tunisien est au cœur de ces manifestations organisées en partenariat avec l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc) et l’Institut national du patrimoine (INP).

Voici le programme culturel complet durant le mois de ramadan :